Koopjedeal.nl toch kopje onder; klanten kunnen fluiten naar hun spullen

Vorige week werd al uitstel van betaling verleend . De aanbiedingenwebsite met 48 medewerkers kwam in de problemen door een grote brand in een magazijn die in september vorig jaar de voorraad grotendeels verwoestte.

,,De brand in ons externe magazijn in Molenaarsgraaf was voor ons een enorme klap. In totaal bedroeg de schade minimaal € 2.300.000, onze liquiditeitspositie is hierdoor flink achteruitgegaan”, luidde de boodschap eerder. De terechtwijzing van de Autoriteit Consument & Markt vorige maand lijkt de nekslag te zijn geweest. Naar aanleiding van klachten van klanten eiste de consumentenwaakhond dat het bedrijf zijn retourbeleid zou aanpassen, verbeteringen door zou voeren in bereikbaarheid van de klantenservice en de bestelde goederen op tijd zou leveren.