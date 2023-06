KPN neemt concurrent Youfone met 540.000 klanten over

Inflatie nog niet voorbij: met vertraging worden ook kleding en brood nu duurder

De inflatie is met 6,1 procent lang niet zo hoog als afgelopen najaar, maar de prijzen zijn in mei wel weer harder gestegen dan in de maanden ervoor. En wie z'n kassabonnetjes van nu vergelijkt met die van een jaar geleden, valt direct op dat heel gewone dingen, zoals brood en kleding, hardnekkig in prijs blijven stijgen. Een inflatie-effect in slow motion, verklaren economen.