Kraamverzorg(-st)ers krijgen loonsverhoging

Ford roept auto's terug in Nederland om problemen met koppeling

16:06 Automaker Ford roept in Europa verschillende modellen terug wegens technische problemen met de koppeling. Ook in Nederland moeten auto's van het merk terug naar de garage, maar hoeveel auto's kon een woordvoerder niet direct zeggen. In Duitsland zou het om 190.000 auto's gaan.