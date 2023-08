Kritiek op spaarzaamheid in Duitsland: ‘Niet aan de regering’

Vier jaar lang ontvingen Duitse gezinnen en bedrijven royaal overheidssteun, haast zonder tegenprestatie. Maar in 2024 wil de bondsregering de broekriem aanhalen. Vergeleken met het lopende begrotingsjaar moet er ruim 30 miljard euro bespaard worden. Alle ministeries gaan erop achteruit, behalve – vanwege de oorlog in Oekraïne – Defensie. De beoogde begroting komt volgend jaar uit op een slordige 445 miljard euro.

,,De politiek moet weer leren om uit te komen met het geld dat het van burgers binnenkrijgt’’, verklaarde Christian Lindner eerder dit jaar. Na maanden van onderhandelen binnen de coalitie bereikte de liberale Duitse minister van Financiën deze maand een akkoord over de financiële huishouding van 2024. Zelfs de schuldenrem, die tijdens de coronacrisis tijdelijk aan de kant stond, is weer deels afgestoft.

Op de grootschalige bezuinigingsplannen van Lindner klinkt al wekenlang kritiek. De welvaart van werkenden en werkzoekenden komt ernstig in het geding, waarschuwt de Bundesagentur für Arbeit (BA), de Duitse tegenhanger van het UWV. ,,Het aankomend jaar heeft het ‘Jobcenter’ voldoende middelen nodig om de uitkeringen te kunnen verstrekken’’, reageert Andrea Nahles, de SPD’er die de instantie leidt, tegenover de krant Tagesspiegel.

Uitkeringsaanvragen

Nahles beklaagt zich erover dat de overheidsinstelling het in het komende jaar met 700 miljoen euro minder moet doen dan in 2023. Ondertussen ontbreken niet alleen de middelen, ook zijn er te weinig medewerkers om de uitkeringsaanvragen te behandelen. Dat alles valt samen met de introductie van het Bürgergeld, de nieuwe verzamelnaam waaronder de Duitse uitkeringen vanaf 1 juli vallen. De Duitse sociaaldemocraat vestigt haar hoop op de welwillendheid van de Bondsdag. ,,Over de begroting beslist niet de bondsregering, maar het parlement.’’ In september stemt de Bondsdag uiteindelijk over het begrotingsvoorstel van Lindner.

Minister Lindner wil daarnaast ook korten op de kinderbijslag voor ouders die samen meer verdienen dan 150.000 euro op jaarbasis. Nu staat dat bedrag nog op 300.000 euro. Daarover is eveneens – en niet alleen bij de grootverdieners – verontwaardiging ontstaan. ‘Een klassenstrijd van boven’, zo noemt activist Celsy Dehner de aangekondigde bezuinigingsmaatregel. ,,De gezinnen die het niet zo breed hebben, raken nog verder achterop. Om hen zou het moeten gaan’’, verklaarde Dehner tegen de Duitse omroep NDR.

Sinds de coronacrisis zijn de Duitse overheidsfinanciën uit het lood geslagen. De schuldenrem, die lang heilig was en zelfs in de Duitse grondwet was verankerd, werd – al onder regering van ex-kanselier Merkel (CDU) – aan de kant gezet. Met miljardensteun stond de overheid klaar om gezinnen en bedrijven overeind te houden. Daar kwam de energiecrisis vervolgens overheen. Nu beide crises over hun hoogtepunt lijken, vindt Lindner het tijd om de begrotingsregels in ere te herstellen. De Duitse liberalen ijveren voor het doen slinken van de schuldenberg.

Toch zou er juist meer overheidsgeld bij moeten, zo klinkt het vanuit de stoplichtcoalitie, die naast Lindners FDP bestaat uit de SPD van kanselier Scholz en De Groenen. In een interview met tv-zender ARD riep Ricarda Lang, de voorzitter van de ecologische partij, op tot een ‘nieuwe investeringsagenda voor Duitsland’, om de gevolgen van de economische krimp te verminderen. Duitsland verkeert sinds dit jaar in een recessie en ook de vooruitzichten zijn niet rooskleurig. Dit jaar krimpt de Duitse economie naar verwachting met 0,3 procent, zo voorspelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Vergroenen

Tegelijkertijd wacht Duitsland de reusachtige opgave om de Duitse industrie te vergroenen. Lindner en Langs partijgenoot Robert Habeck, de ‘superminister’ van Economie, kunnen het niet eens worden over het betaalbaar houden van de stroomprijs voor grootverbruikers. Voor Duitsland dreigt de-industrialisatie, een exodus van chemie- en staalbedrijven die buiten Europa goedkoper kunnen produceren, waarschuwen critici. ,,Sinds de economische bloeiperiode heeft het land zitten slapen. De Duitse industrie is in neergang’’, schrijft dagblad Welt.

Op tal van andere binnenlandse terreinen moet Duitsland ondertussen ook de zeilen bijzetten. Na in defensie pleiten Duitse economen voor grootschalige investeringen in onderwijs, digitalisering en verkeer, zo blijkt uit een recente rondvraag van het economische instituut Ifo onder economen. ,,Iedere burger moet profiteren van de collectieve uitgaven van de overheid’’, zegt Ifo-onderzoeker Niklas Potrafke. Dat is nu niet het geval, aldus Potrafke. Volgens de econoom sijpelt ‘een groot deel van de uitgaven’ weg naar partijen waarmee de overheid samenwerkt.