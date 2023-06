Laatste dag met korting tanken leidt tot drukte bij tankstations, enkele pompen staan droog

Volgens Nove, branchevereniging voor pomphouders en brandstofvervoerders NOVE, rijden tankwagens zich ‘een slag in de rondte’ om alle tankstations te bevoorraden. Volgens directeur Erik de Vries zijn alle verloven van chauffeurs ingetrokken om overal genoeg benzine te krijgen. ,,Iedereen rijdt maximale uren.’’

De drukte begon al op woensdag, toen volgens De Vries al 20 procent meer brandstof werd verkocht. Op donderdag werd er nog meer verkocht, en vrijdagmorgen was er sprake van topdrukte: 's morgens zagen zij een 50 procent hogere omzet. De Vries verwacht dat aan het einde van de dag 60 procent meer benzine is afgenomen door klanten. ,,Er staan flinke rijen, al is dat voorlopig nog niet tot aan de straat.’’

Volledig scherm Drukte bij tankstation in Silvolde. © Jan Ruland van den Brink

Pijn verzachten

Door de oorlog in Oekraïne schoten de brandstofprijzen omhoog. In juni vorig jaar was de adviesprijs voor benzine zelfs 2,50 euro. Om de pijn te verzachten stelde de overheid in maart 2022 een korting in op de brandstofaccijns. Daardoor daalden de prijzen voor brandstof weer, maar vanaf morgen wordt de korting afgeschaft. Benzine wordt 17 cent duurder en diesel 10 cent. Daardoor komt een literpijs van 2 euro voor benzine weer in zicht.

Volgens De Vries is het niet te voorkomen dat enkele pomphouders zonder benzine komen te zitten, als gevolg van drukte. ,,Maar dat zijn slechts incidenten. We gaan uit van enkele tientallen op de hele dag. Maar we hebben 4000 tankstations in Nederland, dus mensen hoeven niet in paniek te raken.’’

Hetzelfde beeld heeft Beta, de belangenbehartiger van zelfstandige tankstationondernemers. Voorzitter Ewout Klok, zelf pomphouder in Hoogeveen, zegt ook dat ondernemers nu 50 procent meer brandstof verkopen. Volgens Klok zijn de meeste pomphouders vandaag goed voorbereid, nadat enkele tankstation gisteren werden overvallen door de drukte. Onder zijn klanten wordt veel gemopperd, zegt Klok: ,,Mensen vinden het leven duur.’’

