Lagarde: beleid ECB volgend jaar op de schop

,,Het is hoogste tijd om kritisch naar het monetair beleid te kijken”, kondigde de Française aan. De laatste keer dat het beleid van de ECB onder de loep werd genomen was in 2003, kort nadat de euro in meerdere landen de officiële munteenheid werd. De wereld is volgens Lagarde sindsdien sterk veranderd. Ze wees in dat verband op technologische ontwikkelingen, klimaatverandering en de toenemende ongelijkheid.