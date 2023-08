Landelijke pinstoring na circa drie kwartier weer voorbij, winkels stonden vol met lange wachtrijen

Een landelijke pinstoring heeft er donderdag voor gezorgd dat mensen moeite hadden om te betalen in winkels en parkeergarages. De storing trof onder meer klanten van ING, ABN AMRO en Rabobank. In onder andere de Jumbo, de Albert Heijn en IKEA stonden lange rijen. De storing begon rond 11.30 uur en was rond 12.10 uur weer voorbij.

De pinstoring was waarschijnlijk het gevolg van het tijdelijk uitvallen van een interne netwerkverbinding bij één van de transactieverwerkers die in Nederland actief zijn, meldt Betaalvereniging Nederland.

Omdat pinbetalingen via verschillende transactieverwerkers en verschillende verbindingen en systemen lopen, ondervond ‘slechts een deel van alle winkelkassa’s’ hinder van de storing, benadrukt de vereniging.

Desalniettemin hadden veel Nederlanders last van de storing, blijkt uit de grote hoeveelheid meldingen op allestoringen.nl. Binnen een half uur kwamen meer dan 50.000 klachten binnen. Veruit de meeste meldingen hadden te maken met pinapparaten in winkels.

Ook op sociale media als Facebook en Instagram stroomden de meldingen binnen van klanten die niet meer konden pinnen in de winkel of supermarkt. Het opnemen van contant geld bij Geldmaat-automaten verliep ook stroef, bleek uit de berichten. ‘Dit is één van de meerdere redenen waarom contant geld moet blijven en overal geaccepteerd zou moeten worden’, schrijft BBB op X, voorheen Twitter.

Betaalvereniging Nederland stelt evenwel dat daar geen storing was. Volgens de zegsman gebeurt het vaker dat er bij een pinstoring opeens ook veel wordt geklaagd over geldautomaten waar mensen dan geld uit de muur willen halen, maar dat dit niet betekent dat daar dan ook sprake is van een storing.

In supermarkten werd vanwege de lange wachtrijen omgeroepen dat pinnen niet meer mogelijk was. Ook in andere winkels was geld opnemen niet langer mogelijk. ‘Sta je dan bij Ikea om een complete kast af te rekenen na tig stellingen te hebben doorkruist. En ja hoor: pinstoring’, schreef iemand op X, voorheen Twitter. In de tussentijd konden klanten in de winkels nog wel contant afrekenen.

Een landelijke pinstoring komt overigens vaker voor in Nederland. Zo was er begin mei nog een landelijke storing waardoor mensen urenlang niet konden pinnen.

