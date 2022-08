Leo vertelt dat hij ’s nachts is bezocht door een buitenaards figuur dat hem een opdracht gaf

De werkgever van Leo (61) heeft mij gevraagd om langs te komen voor een gesprek. Leo en de werkgever zijn verwikkeld in een conflict. Ik zet me schrap voor een pittig gesprek. Wanneer ik bij de werkgever arriveer, is Leo er nog niet. Ik neem plaats op een van de blauwe stoelen in de vergaderruimte. Het kartonnen bekertje voor me bezwijkt bijna door de warme thee die erin zit. Thee uit een XL-koffieautomaat smaakt altijd half naar koffie. Op het bekertje staat ‘Good for you!’, dat dan weer wel.