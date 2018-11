Leraar en starter kunnen in veel gemeenten fluiten naar koophuis

Omgekeerd: in de Randstad waar juist een gebrek is aan leerkrachten zijn er voor deze mensen nauwelijks betaalbare woningen te vinden. Ook in een gemeente als Landsmeer zijn er helemaal geen huizen te vinden. In Heemstede is het niet veel beter: daar is de kans dat een leraar slaagt 1,1 procent.



Iets meer keus heeft degene met een gemiddeld bruto jaarinkomen van 60 duizend euro, in dit geval de journalist. Voor deze beroepsgroep is 55 procent van de koopwoningen in het land te financieren. Het zal niet verrassen, maar hoe hoger het salaris is, hoe groter de slagingskansen. Voor de manager met een jaarinkomen van 97 duizend euro is 89 procent van de koopwoningen betaalbaar, zo blijkt uit de analyse.



Het databedrijf keek voor dit onderzoek ook naar het aantal vierkante meters dat mensen uit een van die vier beroepen kan kopen met zijn bruto jaarinkomen. Voor de starter geldt: in grote delen van de Randstad zijn alleen woningen van minder dan 50 vierkante meter financierbaar. Kopers in de hoofdstad moeten het doen met het minste aantal vierkante meters. De gemiddelde betaalbare oppervlakte loopt uiteen van 30 vierkante meter voor starters, tot 90 vierkante meter voor mensen met het hoogste inkomen.



Overigens: die grootverdiener in Amsterdam kan nog altijd minder vierkante meters betalen afgezet tegen iemand met het laagste inkomen in het Limburgse Onderbanken. De starter kan daar namelijk met zijn inkomen een huis van 95 vierkante meter financieren.