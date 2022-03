Lingerieketen Hunkemöller door deal weer grotendeels in Nederlandse handen

Parcom stak eerder onder meer geld in winkelketen HEMA. Opportunity Partners is het investeringsvehikel van ondernemer Robert van der Wallen. Die miljardair is vooral bekend van BrandLoyalty, een onderneming gespecialiseerd in het opzetten van kortings- en spaaracties bij winkels, waarvan hij tot enkele jaren terug de eigenaar was.

Hunkemöller denkt met hulp van de nieuwe investeerders sneller te kunnen groeien. Zo is de keten van plan om zijn bh’s, slips en badmode via nog meer webwinkels van derden aan te gaan bieden. Dit als aanvulling op bestaande partners als About You en Zalando die het merk al in hun assortiment hebben.

Er gingen al langer geruchten dat Carlyle Hunkemöller wilde verkopen. De firma kocht het merkt zo’n zes jaar geleden van de Franse investeerder PAI Partners. De overnamesom was toen niet bekendgemaakt, maar ingewijden hielden het destijds op 400 miljoen à 500 miljoen euro. Hoeveel geld er met de nieuwe overname is gemoeid, wordt nu ook niet naar buiten gebracht.

Na de deal houdt Carlyle nog een minderheidsbelang in Hunkemöller, dat in de negentiende eeuw werd opgericht door een Duitse immigrant. De onderneming begon als verkoper van korsetten in Amsterdam. Later groeide Hunkemöller uit tot een merk met meer dan negenhonderd winkels in meerdere landen.