Loon en transitievergoeding oud-topman KLM bijna 1,4 miljoen euro

De oud-topman van luchtvaartmaatschappij KLM, Pieter Elbers, heeft vorig jaar bijna 1,4 miljoen euro meegekregen. Dat bestond uit negen maanden salaris van in totaal 480.543 euro en een transitievergoeding van 894.214 euro, staat in het jaarverslag van de luchtvaartmaatschappij.

Over de vertrekvergoeding moest KLM nog 619.100 euro aan belastingen betalen, staat in het verslag waar De Telegraaf eerder op maandag over schreef.

De rechter oordeelde in oktober vorig jaar dat Elbers recht had op een ontslagvergoeding na zijn vertrek bij de luchtvaartmaatschappij. Ook had hij recht op uitgestelde bonussen uit de periode voordat KLM staatssteun ontving wegens de coronacrisis.

Quote KLM mocht geen bonussen uitkeren zolang deze gebruik­maak­te van de overheids­steun wegens de coronacri­sis

Geen bonus, wel transitievergoeding

KLM en Elbers vroegen de rechtbank om opheldering over wat de luchtvaartmaatschappij de voormalige topman wel en niet mocht betalen. Met de Nederlandse staat was afgesproken dat KLM geen bonussen mocht uitkeren zolang het bedrijf nog gebruikmaakte van de overheidssteun wegens de coronacrisis. De rechter oordeelde dat de transitievergoeding voor Elbers niet verboden is op grond van de voorwaarden die de regering aan de staatssteun voor KLM stelde.

KLM maakte begin vorig jaar bekend dat Pieter Elbers na ‘goed overleg’ met de raad van commissarissen geen derde termijn zou aangaan. De luchtvaartmaatschappij zegde daarbij de arbeidsovereenkomst met Elbers op.