Luc Leclercq werd gebeld door ‘echt nummer’ van ABN Amro en toch opgelicht voor duizenden euro’s

Luc Leclercq is niet op zijn achterhoofd gevallen. Dus toen iemand van ABN Amro belde omdat zijn rekening gehackt zou zijn, was hij meteen achterdochtig. Toch werd hij getild voor duizenden euro's via een truc die spoofing heet.