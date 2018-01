Maaltijdbezorgers Deliveroo staken tegen zzp-plan

De bezorgers protesteren zo tegen de plannen van het bedrijf om vanaf 1 februari alleen nog maar met zzp'ers te werken en niet meer met vaste contracten. Het plan werd al sterk bekritiseerd door vakbonden en de Tweede Kamer. De Kamerleden vrezen dat bezorgers onder mee bij een ongeval een hele juridische procedure moeten doorlopen zonder zekerheid op een schadevergoeding, in tegenstelling tot vaste werknemers.



Vakbond FNV Jong steunt de actie van de maaltijdbezorgers van Deliveroo. De vakbond vindt dat de bezorgers recht hebben op een arbeidsovereenkomst en wil dat de plannen om alleen nog zzp'ers in te zetten worden ingetrokken. ,,De maat is vol en dat hebben ze vandaag kunnen merken: in Amsterdam, Haarlem en Utrecht ligt Deliveroo plat'', zegt bestuurder Frederique Zebeda van FNV Jong. ,,We hebben onze eisen duidelijk gemaakt aan Deliveroo, maar zij hebben meerdere keren aangegeven hier niet op in te kunnen gaan.''