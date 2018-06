Mabel van Oranje haalt tientallen miljoenen binnen met Adyen

Mabel heeft momenteel 545.981 aandelen Adyen in bezit. Het bedrijf maakte vandaag bekend dat de uitgifteprijs voor de beursgang op woensdag 13 juni ligt op 220 euro tot 240 euro per aandeel. De introductieprijs geeft het totale belang van Mabel, aan de bovenkant van de bandbreedte, een waarde van 131 miljoen euro.



Prinses Mabel verkoopt een deel van haar aandelen, zo komt naar voren uit het document. Dat levert bovenin de bandbreedte ruim 43 miljoen euro op. Naast de prinses hebben ook oprichters Pieter van der Does en Arnout Schuijff grote belangen in Adyen. Van der Does is daarbij tussen de 354 miljoen tot 386 miljoen euro waard en Schuijff tussen de 475 tot 519 miljoen euro waard. Adyen zelf wordt gewaardeerd op meer dan 7 miljard euro.