Man die miljoenen verdiende met pijnstillers heeft patent op antiverslavingsmedicijn

Patent

Volgens The Financial Times erkent het patent van het nieuwe medicijn, dat in januari door het Amerikaanse Patent and Trademark Office aan Sackler en vijf anderen werd verleend, het bestaan van de opioïde crisis. De crisis koste in 2016 aan meer dan 42.000 mensen het leven.



,,Hoewel opioïden bekend staan als nuttig bij pijnbehandeling, zijn ze ook potentieel verslavend", aldus het patent. ,,Als de pijnstillers worden ingenomen door gezonde mensen die aanleg vertonen tot afhankelijkheid van drugs, kunnen zij psychologisch of fysiek afhankelijk raken."



Het patent maakt echter geen melding van het feit dat Purdue Pharma, de maker van de pijnstiller Oxycontin, eerder meer dan duizend rechtszaken aan zijn broek kreeg. Het bedrijf wordt ervan beschuldigd dat het de verslavingscrisis bleef voeden. Het bedrijf ontkent dit echter.



Zo werd volgens The Financial Times in juni nog door procureur generaal van Massachusetts een rechtszaak ingediend tegen Sackler en andere leden van zijn familie. Zij worden ervan beschuldigd een 'dodelijk, misleidend plan te hebben om opioïden te verkopen.' Het bedrijf Purdue Pharma en de familie Sackler ontkennen de beschuldigingen. Volgens hen is en blijft de pijnstiller Oxycontin goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration.