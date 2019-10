Marqt fuseert met Ekoplaza en sluit winkels

De supermarkt, opgericht in 2008 en vooral actief in Amsterdam, stond al een tijdje in de etalage. Het zat in financiële nood en schreef tot dusver alleen rode cijfers. Een meerderheid van de aandeelhouders heeft nu een overeenkomst gesloten met Udea om samen te gaan. Nog niet alle aandeelhouders hebben getekend. NRC meldde eerder vandaag dat oprichter Quirijn Bolle - die nog een belang heeft in het bedrijf - de fusie niet ziet zitten. Voor de rechtbank in Amsterdam dient hierover vandaag een kort geding.