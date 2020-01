Massale sluiting kledingwinkels Steps en Promiss

Het grootste deel van de kledingwinkels van Steps en alle winkels van Promiss in Nederland gaan dit voorjaar dicht. Het Belgische moederbedrijf FNG gaat de kleding van beide merken alleen nog via webwinkels verkopen.

Het gaat om 38 van de 50 winkels van Steps. Promiss heeft 14 winkels. In totaal werken er bij de twee winkelketens 108 vaste werknemers en 126 mensen met een tijdelijk contract bij de winkels. Voor ongeveer vijftig van hen is er plek bij andere ketens van FNG in Nederland. De rest van de banen verdwijnt.

De helft van alle verkopen van Steps en Promiss gebeurt nu al via online verkoopkanalen. Volgens Richard Turk van FNG Nederland is deze digitale stap dan ook nodig. ,,Wij zien wekelijks een verdere versnelling in het online-shopgedrag van onze klanten. Zij weten de eigen webshops, en de Promiss en Steps collectie bij andere onlinespelers, goed te vinden. Door vanaf nu volledig te focussen op dit digitale succes kunnen we onze klant nog beter en sneller bedienen met actuele en kwalitatieve mode voor werk en vrije tijd.”