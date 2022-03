Massaontslagen veerdienst P&O blamage voor de Brexit

video Inflatie loopt in januari op naar 6,4 procent, hoogste niveau in meer dan 40 jaar

De inflatie is in januari opgelopen naar 6,4 procent op jaarbasis. Dat is het hoogste niveau in meer dan 40 jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat de cijfers naar buiten bracht, zorgden met name de hogere voeding- en energieprijzen ervoor dat de inflatie verder is opgelopen.

10 februari