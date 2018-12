Medewerkers Jumbo staken maandag opnieuw voor rechtszaak over ‘stakingsbreuk’

Volgens de vakbonden heeft Jumbo tijdens de staking in april uitzendkrachten ingezet op de distributiecentra. Het werk kon daardoor gewoon doorgaan, terwijl het eigenlijk de bedoeling was dat de aanvoer van nieuwe producten zou worden stilgelegd. Het inhuren van uitzendkrachten die het werk van stakers overnemen, is verboden. Stakingsbreuk heet dat.