Medewerkers Unox Oss steunen akkoord over arbeidsvoorwaarden, staking nu echt voorbij

In het akkoord zijn afspraken gemaakt over werkzekerheid, pensioen en arbeidsvoorwaarden na de overgang. Een eenmalige compensatie van 10.500 euro maakt deel uit van het pakket. Werkgelegenheid wordt voor twee jaar gegarandeerd. De verkoop aan Zwanenberg staat gepland voor 1 januari. Bij de fabriek in Oss werken ongeveer 300 medewerkers.



De onrust bij het bedrijf ontstond toen Unilever bekendmaakte de worstenfabriek aan Zwanenberg te verkopen. Bij dit familiebedrijf uit Almelo is de pensioenregeling minder goed dan bij Unilever zelf. Ook waren er twijfels over de toekomstige werkgelegenheid bij de fabriek.