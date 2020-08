MediaMarkt en Saturn gaan duizenden banen schrappen

Waarschijnlijk staan er vooral banen buiten Duitsland op de tocht. In hoeverre dit ook banen in Nederland betreft, is uit de verklaring van Ceconomy niet op te maken. Volgens het bedrijf is er over het aantal banen dat geschrapt wordt ook nog geen definitief besluit genomen. In Nederland werken er ongeveer 4500 mensen bij MediaMarkt.

Door de toenemende concurrentie van webwinkels als Amazon ging het voor de coronacrisis al niet zo best met Ceconomy. De virusuitbraak heeft de situatie van het winkelconcern alleen maar doen verslechteren. Overheidsmaatregelen tegen het nieuwe coronavirus dwongen het concern in maart de winkels in veel Europese landen te sluiten, waardoor er veel minder geld binnenkwam. De laatste maanden trekken de verkopen wel weer aan, maar dat voorkomt niet dat de elektronicaverkoper stevig moet ingrijpen.

Fors verlies

Voor het derde kwartaal dat bij Ceconomy liep tot eind juni houdt het concern rekening met een negatief bedrijfsresultaat van 43 miljoen euro. In de periode tot eind maart ging al een fors verlies in de boeken. Toen waren de vijftig MediaMarkt-vestigingen in Nederland nog een lichtpuntje voor het bedrijf, doordat ze gedurende de ‘intelligente lockdown’ open konden blijven. De verplichting zo veel mogelijk thuis te werken was bovendien goed voor de vraag naar elektronica en andere apparatuur.