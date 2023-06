Meer beveiliging op zonneparken vanwege toename diefstal door hoge koperprijs

Holland Solar beaamt het toenemend aantal koperdiefstallen. ,,We horen het veel van onze leden. Het begint echt een probleem te worden”, stelt de brancheorganisatie voor bedrijven actief in de zonne-energie.



Onlangs werd op een zonnepark in het Brabantse Deurne liefst 100 kilometer aan koperkabel gestolen. De schade loopt in de tonnen en het park is buiten gebruik. Ook elders in het land zijn er grote diefstallen op parken geweest, waaronder in Drenthe en Friesland.



Directeur Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) herkent het probleem. ,,Dat de koperprijs zo hoog is hangt ook samen met de energietransitie. Daar zijn namelijk veel nieuwe koperkabels voor nodig, wel duizenden kilometers. Helaas zien we dat sommige mensen daar illegaal een handeltje van proberen te maken. Maar hoe je het probleem oplost is de vraag.”