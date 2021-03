Meer klanten in de winkel: ‘Stuk beter dan de kramp waarin we nu zitten’

Desiree Schelle, woordvoerder van Intergamma (moederbedrijf van bouwmarkten Gamma en Karwei), laat een tweet zien van schrijver Nynke de Jong: ‘Daar holde ik door de Karwei, samen met medewerker Christiaan. In 20 minuten van de kabelgootjes naar de lakrollers. Het was hysterisch en ik heb zo hard gelachen om deze debiele situatie’. ,,Het is illustratief voor de kramp waarin we zitten met het toepassen van de ‘one-size-fits-all’-maatregelen van het kabinet. Daarom is differentiatie, zoals maandagavond aangekondigd, voor bedrijven als die van ons een stap in de goede richting. Een stap op weg naar normale heropening, hopelijk rond Pasen’’, aldus Schelle.