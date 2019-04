Meer meldingen van fraude met verzekeringen, vooral valse claims over stormschade

Bespio­neerd ASML daalt op lager Damrak

10:01 Het aandeel ASML stond vanmorgen onder druk op de Amsterdamse beurs, na een bericht over spionage door China bij het bedrijf. De Europese beurzen openden gemengd. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de kwartaalcijfers van de bedrijven en hielden de ontwikkelingen rond de handelsgesprekken tussen de VS en China in de gaten.