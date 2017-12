'Meer mensen kiezen voor andere zorgpolis'

Bekijk jouw gemeente Nog nooit waren er zoveel supermarkten open met oud en nieuw

16:03 Veel supermarkten zijn oudjaarsdag al open vanaf 8 uur. En op nieuwjaarsdag wordt een nieuw record gebroken: 20 procent van de vestigingen is open op de eerste dag van het nieuwe jaar. In 2015 was dat nog 5 procent. Zo blijkt uit een inventarisatie van openingstijden.nl.