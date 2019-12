Meer mensen kiezen voor andere zorgverzekering

Grootgrut­ter Jumbo neemt in grote steden zeventien HE­MA-win­kels over

17 december Supermarktketen Jumbo neemt zeventien HEMA-winkels over in de grote steden. Tevens gaan zes stationszaken van HEMA producten uit het etenswarenaanbod van Jumbo leveren. HEMA-artikelen komen op hun beurt in de bijna zevenhonderd filialen van Jumbo te liggen, bijvoorbeeld glazen, pannen, drinkbekers en theedoeken.