'Meerderheid wil eerder stoppen met werken'

Ondanks veelvuldige aandacht in de politiek en media is de AOW-gerechtigde leeftijd voor veel mensen nog steeds hoger dan verwacht, constateren de onderzoekers op basis van een enquête onder circa duizend mensen. 72 procent van de ondervraagden gaf aan niet van plan te zijn om zo lang door te gaan. Ook zeiden veel mensen in te zetten op minder werken in de laatste jaren voor hun pensioen.



Toch verwacht 57 procent van de ondervraagden die eerder willen stoppen, pas op de AOW-leeftijd eruit te kunnen. De helft heeft bovendien nog geen maatregelen getroffen om een vervroegd pensioen mogelijk te maken. Het gaat dan om maatregelen als sparen of extra aflossen op de hypotheek. Eén op de vijf Nederlanders wil overigens juist langer doorwerken dan het moment waarop ze recht hebben op AOW.



Het platform bracht de cijfers naar buiten in het kader van de nationale Pensioen3daagse. Deze week zetten tal van organisaties zich in om Nederlanders meer inzicht te geven in hun pensioensituatie. Vergeleken met een vergelijkbaar onderzoek in 2016 zijn er nu iets meer mensen die zeggen te weten hoe pensioenen en alles daaromtrent in Nederland is geregeld. Maar het gaat nog altijd om een relatief kleine groep.