Mensen met zwaar beroep kunnen zelden eerder stoppen: ‘Bedrijven hebben het geld gewoon niet’

In het Pensioenakkoord is afgesproken dat mensen met een zwaar beroep drie jaar voor hun pensioendatum kunnen stoppen met werken. Werknemers krijgen dan drie jaar lang maximaal 22.164 euro per jaar als vergoeding mee. Het kabinet schaft dan de belastingheffing, de RVU eindheffing, op deze uitkering af. Met het geld moet een soepele overgang naar het pensioen mogelijk worden, was de gedachte.