Met Google Maps weet je nu precies waar je bus of tram is

Via het tabblad 'Forenzen' moet de app reizigers zo 'meer grip bieden op de dagelijkse reis van en naar werk, studie of school.'



Oponthoud

Behalve dat je kunt zien waar een bus of tram is, geeft de applicatie vanaf nu ook alternatieve routes aan als reizigers vertaging op dreigen te lopen tijdens hun reis. Smartphonegebruikers ontvangen ook actuele informatie over mogelijk oponthoud op de route.



Koppeling met muziek

Reizigers konden al zien wanneer de volgende trein vertrekt, hoe lang het duurt om van een station naar de bestemming te lopen en of er sprake zou zijn van druk verkeer. Ook zijn er koppelingen naar Spotify, Apple Music en Google Play Music toegevoegd aan Google Maps. Hiermee hebben reizigers direct vanuit het navigatiescherm toegang tot albums, playlists en podcasts.



De nieuwe functies worden deze week wereldwijd naar Android en iOs uitgerold.