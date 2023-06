Migranten vertrekken weer: Frankrijk dringend opzoek naar seizoensarbeiders

Frankrijk is dringend op zoek naar seizoenarbeiders. In de toerismesector en de horeca zijn deze zomer 300.000 banen beschikbaar. Vorig jaar werd maar voor de helft daarvan personeel gevonden. Sinds de corona-epidemie kunnen Franse hotels, cafés en restaurants nauwelijks nog werknemers vinden.

De komende drie jaar worden daarom 6.000 woningen beschikbaar gesteld voor seizoenarbeiders in de horeca. Er is 10 miljoen uitgetrokken voor opleidingen, om de carrièrekansen te verbeteren. En worden plannen opgesteld om ook tussen de seizoenen voor werk te zorgen.

Dat hebben de Franse autoriteiten bekend gemaakt. ,,We moeten het aantrekkelijker maken om dit werk te doen’’, liet de regering in een verklaring weten.

In de Franse landbouw bestaat al een systeem dat seizoenarbeid relatief aantrekkelijk maakt: ‘circulaire migratie’. Werknemers van buiten de EU mogen legaal drie tot maximaal zes maanden komen werken bij Franse boeren. Dat is vooral in het voorjaar als fruit en groenten worden geplukt en geoogst. Daarna móeten ze weer terug naar hun vaderland.

Als de migranten zich aan de regels houden, zijn ze het jaar erna weer welkom voor opnieuw maximaal zes maanden seizoenarbeid in Frankrijk. Ze krijgen dezelfde rechten als Franse werknemers en ook hetzelfde loon. Het geld wat in één seizoen wordt verdiend is voor veel migranten een veelvoud wat ze in eigen land zouden kunnen verdienen.

Volledig scherm © ANP / AFP

Het systeem is redelijk succesvol. Vorig jaar waren er zo’n 20.000 migranten die meededen, vooral uit Marokko en Tunesië en in mindere mate uit Turkije en Senegal. In die vier landen staan kantoren van de Franse immigratiedienst OFII en die controleren ook of de werknemers elk jaar weer terug naar huis komen. Voor dit jaar zijn al 30.000 aanmeldingen gedaan van migranten die mee willen doen.

,,Al sinds de jaren 60 hebben we bilaterale afspraken met sommige landen over seizoenarbeid’’, zegt adjunct-directeur Fabrice Blanchard van de OFII. ,,Zo’n 10 jaar geleden zijn we begonnen met een programma speciaal voor jonge werknemers uit het buitenland. Die krijgen ook een verblijfsvergunning, voor 18 maanden, op voorwaarde dat ze weer terugkeren.’’

De circulaire migratie zoals dat die nu bestaat voor seizoenarbeid werd in 2006 in de wet vastgelegd. ,,Er gelden geen plafonds meer’’, zegt Blanchard. ,,Als er behoefte is aan meer werknemers, dan mogen Franse werkgevers die laten komen.’’ Die behoefte is er en daarom kan het aantal migranten dit jaar wel eens flink stijgen, is de verwachting. Veel boeren kunnen nauwelijks Fransen vinden die groenten of fruit willen plukken.

De Franse overheid bezingt de voordelen van het systeem. ,,Het is voordelig voor het land van herkomst, want dat krijgt niet te maken met een uittocht van kennis en menskracht. Het is voordelig voor het land van bestemming vanwege moeilijk op te vullen vacatures. En het is voordelig voor de migranten omdat ze legaal hun werk doen en sociale bescherming krijgen’’, staat in een notitie van de Franse regering.

Maar het systeem is niet waterdicht, erkennen betrokkenen. De OFII controleert vertrek en terugkeer. Wat er in de tussentijd gebeurt wordt nauwelijks gecontroleerd. Er zijn gevallen bekend van migranten die na zes maanden toch niet vertrekken. Zij werken bijvoorbeeld langer dan de toegestane zes maanden of gaan helemaal niet meer naar hun vaderland. Cijfers daarover zijn niet bekend. Frankrijk gaat ervan uit dat het vooruitzicht op jaarlijks terugkerend werk de meeste migranten aanmoedigt om zich aan de regels te houden.

Volledig scherm PATRICK HERTZOG / AFP © ANP / AFP