Het jacht, met een lengte van 93 meter en luisterend naar de naam Lady S, is afgelopen oktober te water gelaten. Snyder (54) en zijn vrouw Tanya hopen er in de lente voor het eerst mee te kunnen varen. Jan-Bart Verkuyl van de Royal Van Lent Shipyard vertelde aan de Britse krant The Guardian dat de eigenaar een ‘bijzonder en ongewoon verzoek’ had voor zijn jacht.

,,De Amerikaanse miljardair wilde een IMAX-bioscoop aan boord”, verklaarde hij, zonder te verklappen wie de opdrachtgever was. The Guardian kreeg de naam Snyder echter via verschillende bronnen bevestigd. Volgens Verkuyl is de IMAX – die twaalf zitplaatsen heeft en liefst twee verdiepingen hoog is – zo groot ‘dat het schip eromheen gebouwd moest worden'.

Landingsplatform

Buiten de IMAX-bios heeft Lady S onder andere een landingsplatform voor een helikopter, vier vip-suites en faciliteiten voor ‘een breed programma aan sporten, waaronder golf, basketbal, volleybal en football'. Het interieur zou eruitzien als een ‘prachtig en modern juwelenkistje’.

Volgens Burgess – een Brits botenbedrijf dat betrokken was bij het ontwerpen van de Lady S – maakte de IMAX-bioscoop de bouw van het jacht ‘veel ingewikkelder en duurder’. De rest van het schip moest namelijk zo stil mogelijk zijn om de bioscoopervaring niet te verstoren. ,,Het geluid van de IMAX mocht niet te horen zijn in de kajuiten ernaast en omgekeerd: de geluiden en trillingen van de motoren mochten niet te horen zijn in de filmzaal”, aldus architect Ed Beckett. ,,Anders zou de IMAX geen certificaat kunnen krijgen en dat was voor de eigenaar van het allergrootste belang.” De extra kosten zouden in de miljoenen lopen.

Een IMAX-bios heeft een nog groter scherm dan een gewone bioscoop. De allereerste IMAX-film werd vertoond op de wereldexpo in Osaka in 1970. De allereerste private IMAX-bioscoop werd in 2016 geïnstalleerd in het huis van een filmster in Beverly Hills. Sindsdien volgden er nog in de VS, Londen en India. De kostprijs van een IMAX-bioscoop aan land bedraagt zo'n 1,75 miljoen euro. Die op de Lady S zou naar verluidt 2,63 miljoen kosten.

Gouden tijden

De rijken der aarde weten Nederlandse jachtbouwers inmiddels goed te vinden. Ze willen steeds luxueuzere en grotere schepen, met extraatjes als helipads, zwembaden, en watervallen aan boord, zo merken de bouwers. Vorig jaar leverde de Koninklijke De Vries Scheepsbouw, onderdeel van de jachtbouwer Feadship, ook al het megajacht Lonian af. De eigenaar, een rijke Amerikaan (niet bekend wie), telde er naar verluidt 125 miljoen euro voor neer.