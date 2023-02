Minder betaalverzoekfraude na samenwerking politie en Marktplaats

Een voorbeeld van betaalverzoekfraude is als een verkoper op Marktplaats via WhatsApp van een zogenaamde potentiële koper een link krijgt toegestuurd om een kleine betaling of verificatie te doen van bijvoorbeeld 0,01 euro. De ‘koper’ zegt zo te willen controleren of je te vertrouwen bent. De link in dit nep-betaalverzoek gaat echter niet naar de website van de bank, Tikkie of iDeal, maar naar een phishingsite waar de zogenaamde koper kan meekijken als de verkoper de inloggegevens van de bank invult. Met die inloggegevens kan de ‘koper’ betalingen doen vanaf de rekening van de verkoper.

Dit soort vormen van fraude vinden in eerste aanleg plaats op verkoopplatformen als Marktplaats, Vinted en Facebook Marketplace. Bij de meeste aangiftes van betaalverzoekfraude, 90 procent in 2020, ontstond het contact via Marktplaats, aldus de politie. Gesprekken tussen ‘koper’ en verkoper worden vervolgens met een excuus verplaatst, vaak naar WhatsApp. Daardoor wordt het voor het platform onmogelijk om nog in te grijpen. Het totale schadebedrag was tussen de 500.000 en 800.000 euro per maand.

Samenwerking

De samenwerking leidde onder meer tot technische maatregelen die zijn doorgevoerd op het platform, waardoor bijvoorbeeld telefoonnummers van particuliere gebruikers niet langer automatisch zichtbaar werden bij plaatsing van een nieuwe advertentie. ,,Gebruikers van het platform moeten nu bewust kiezen om het telefoonnummer zichtbaar te maken en hierbij verplicht een voorlichtingstekst over deze vorm van fraude doorlopen. Daarnaast hebben wij via e-mails van gebruikers en notificaties miljoenen gebruikers voorgelicht over deze vorm van fraude”, zegt een woordvoerder van Marktplaats.

De politie geeft wel aan dat het nodig is dat mensen aangifte doen. ,,We zien vaak dat mensen uit schaamte of onwetendheid geen aangifte doen. Het is ontzettend belangrijk dat slachtoffers dat wel doen, want juist door die aangiftes krijgen we een fenomeen in beeld en kunnen we de juiste prioriteiten leggen in de opsporing, preventie en verstoring”, zegt Sylvia Laurensse van het cybercrimeteam van de politie in Limburg.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: