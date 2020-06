Minder faillissementen in mei

Britse economie een vijfde kleiner in april

8:50 De Britse economie is in april met 20,4 procent gekrompen, meldt het nationale statistiekbureau ONS. De sterkste neergang ooit gemeten laat zien dat de effecten van de lockdown in het Verenigd Koninkrijk groot zijn. Ook in maart nam de economie al in omvang af, toen was de krimp 5,8 procent.