Minder foute overboekingen door naamcheck

Rechter: televisie Philips onterecht de 'beste koop' genoemd

22 mei TP Vision Europe, dat onder de naam Philips televisies verkoopt, mag niet langer de slogan 'The Best OLED TV you can buy' in Nederland en België gebruiken in combinatie met het predikaat 'beste koop' van Europese brancheclub EISA. De rechtbank Amsterdam is het eens met LG, dat de claim misleidend noemt.