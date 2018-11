Misschien moet die CO2-belasting er toch maar gewoon komen

Het klimaatdebat heeft deze week een nieuwe wending genomen. De Nederlandsche Bank (DNB) pleit ineens vóór een CO2-belasting en directeur Job Swank legde uit waarom. Ik moet eerlijk bekennen, mijn eerste gedachte was: ,,Tuurlijk, Job. In theorie is zo'n belasting ideaal, maar we weten toch allebei dat dit in de praktijk nooit werkt?’’