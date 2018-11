Modehuis gaat diep door het stof na grappig bedoelde filmpjes

De Chinese actrice Zhang Ziyi, die schitterde in de filmklassieker Crouching Tiger, Hidden Dragon, heeft geen goed woord over voor de filmpjes. Ze vindt dat D&G zichzelf ‘voor schut heeft gezet’. Popster Karry Wang en actrice Dilireba, beiden promotors van het merk in Azië, geven aan niet meer voor de Italianen te willen werken.



De oprichters van het Italiaanse modemerk zijn in een onlinevideo diep door het stof gegaan. Mede-eigenaar Stefano Gabbana claimt dat zijn Instagram ten prooi is gevallen aan hackers. Hij bood zijn verontschuldigingen aan en schreef ook ‘Ik hou van China en de Chinese cultuur.’



Gabbana: ,,We bieden alle Chinezen in de wereld onze verontschuldigingen aan, want het zijn er veel en we nemen deze boodschap heel serieus.” Domenico Dolce voegt eraan toe: ,,Uit het diepst van ons hart bieden we onze verontschuldigingen aan.” ‘Sorry’, besluit de video in het Chinees.