Modeltreintjes niet aan te slepen: ‘Soms moet ik mensen tegen zichzelf in bescherming nemen’

Ondanks sterk coronajaar toch rode cijfers bij Thuisbezorgd.nl

10 maart ENSCHEDE - Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl dat haar oorsprong heeft in Enschede, heeft coronajaar 2020 afgesloten met een nettoverlies. De Brits-Nederlandse onderneming profiteerde er wel van dat mensen massaal maaltijden bestelden vanwege alle strenge coronamaatregelen. Maar tegelijkertijd werd fors geïnvesteerd in de uitbreiding van de organisatie.