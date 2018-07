Mogelijk niet meer fluiten naar je geld bij annuleren vliegticket

Gregory van der Wiel stapt met 2000 procent winst uit BALR. en 433

23 juli Gregory van der Wiel heeft zijn aandelenbelang in het kledingmerk BALR. en voetbalcommunity 433 met een rendement van 2000 procent verkocht. In 2013 stapte de voetballer in bij het merk, dat mede is opgericht door vriend en voormalig voetbalinternational Demy de Zeeuw.