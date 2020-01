Na licht doet Philips ook huishoudelijke apparaten deur uit

De komende tijd wordt de divisie afgesplitst tot een apart bedrijf. Dat zal maximaal achttien maanden in beslag nemen. Daarmee zet Philips de tak in de etalage. De huishoudelijke apparaten zijn goed voor een omzet van 2,3 miljard euro. Het bedrijf streeft naar een naadloze overgang van de divisie van huishoudelijke apparaten, met oog voor klantbelang en continuïteit voor medewerkers.

Philips gaat daarmee straks fors minder consumentenartikelen produceren. De scheerapparaten en elektrische tandenborstels blijven wel onder Philips’ vleugels. Dergelijke apparaten vallen samen met bijvoorbeeld slaapmaskers onder de divisie Persoonlijke gezondheid, goed voor een jaaromzet 3,5 miljard euro.

In 2016 bracht Philips de lichtdivisie naar de beurs. In september 2019 werden de banden definitief doorgesneden en werden alle aandelen in het inmiddels verzelfstandigde Signify van de hand gedaan. De vraag is of de in de etalage gezette divisie net als Licht naar de beurs gebracht zal worden of dat het onderdeel zal worden verkocht. Philips benadrukt dat het ontvlechtingsproces net is begonnen en dat alle opties op tafel liggen. Een verkoop lijkt voor de hand te liggen. Philips-baas Frans van Houten denkt dat er veel belangstelling zal zijn voor de divisie huishoudelijke apparaten.

Philips maakte de afsplitsing van de tak met huishoudelijke producten dinsdag wereldkundig bij de publicatie van de jaarcijfers. De omzet steeg van 18,1 miljard in 2018 naar bijna 19,5 miljard in 2019.

Minder

De onderneming sloot het vierde kwartaal van 2019 af met een omzet van 6 miljard euro. De winst uit voortgezette activiteiten was 550 miljoen euro, hetgeen duidelijk minder was dan de 723 miljoen euro een jaar eerder. Van Houten spreekt in een toelichting van moeilijkere marktomstandigheden.

Onzekerheden

Philips maakte eerder al bekend dat de handelsstrijd tussen de Verenigde Staten en China tientallen miljoen euro’s van de winst afsnoept. Vooruitblikkend op de prestaties dit jaar meent Van Houten dat geopolitieke en economische onzekerheden blijven bestaan. Het bedrijf streeft naar een omzetgroei van 4 tot 6 procent en een verdere verbetering van de winstmarge. Gedurende het jaar zal de winstgevendheid van de onderneming verbeteren.

Zorgenkindje

Ook maakte Philips bekend dat Roy Jakobs, het huidige hoofd van de tak Persoonlijke ontwikkeling, een overstap maakt naar de Connected Care-divisie. Daar neemt hij de dagelijkse leiding over van de Duitse Carla Kriwet, die het bedrijf verlaat. Wie Jakobs opvolgt, is nog niet bekend. Van Houten bemoeide zich samen met financieel topman Abhijit Bhattacharya in het afgelopen jaren extra met het zorgenkindje Connected Care, de op ICT gerichte divisie die onder meer oplossingen levert voor de uitwisseling van informatie tussen arts en patiënt. De problemen daar waren de belangrijkste aanleiding voor een winstwaarschuwing voorafgaand aan de derdekwartaalresultaten. Een topmanager werd vervangen maar aanvankelijk bleef Kriwet wel aan het roer.