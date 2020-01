Na Steps en Promiss ook kledingwinkel Didi failliet

WINTERSWIJK -Damesmodeketen Didi is failliet. Dat heeft de curator dinsdagavond bekendgemaakt. De keten, met 81 winkels, kreeg eerder al surseance van betaling. De webwinkel was al tijdelijk uit de lucht gehaald.

Didi telt ruim tachtig winkels, in de Achterhoek zijn er modezaken in Doetinchem en Winterswijk. De keten heeft in Twente geen vestigingen.

De modezaak richt zich vooral op kleding voor vrouwen van middelbare leeftijd. De winkels blijven voorlopig gewoon open, terwijl gewerkt wordt aan een doorstart. Bij de winkelketen zijn 350 voltijdbanen gemoeid. Het precieze aantal medewerkers wisten de curatoren niet. Het is nog onduidelijk of de webwinkel, die al dicht was, weer open gaat. Daarover is nog geen beslissing genomen.

Stevige concurrentie

Didi kwakkelde al langer, vooral als gevolg van stevige concurrentie via webwinkels. ,,De modewinkels en schoenenzaken hebben een zwaar jaar achter de rug”, stelt retaildeskundige Paul Moers op de financiële problemen bij Didi. Het nieuws volgt een dag na het bericht dat het Belgische modeconcern FNG bijna alle winkels van Steps en Promiss sluit en zich vooral op verkoop via webshops stort. In totaal gaan er 52 winkels dicht.

Steps en Promiss

Eerder deze week werd bekend dat ook het grootste deel van de kledingwinkels van Steps en alle winkels van Promiss in Nederland dit voorjaar de deuren sluiten. Het Belgische moederbedrijf FNG gaat de kleding van de twee merken alleen nog via webwinkels verkopen.