Nachtclubs riskeren boete tot 50.000 euro, boabonden vragen inspectie om hulp bij handhaving

de nacht staat opDe Nederlandse Arbeidsinspectie moet zaterdagnacht tijdens de heropening van de nachtclubs controleren of boa’s onder veilige omstandigheden hun werk kunnen doen. Die oproep doet voorzitter van de vakbond BOA ACP Richard Gerrits. ,,Als boa’s in uniform moeten gaan handhaven zonder back-up van de politie , dan kan dat nog wel eens verkeerd aflopen”, zegt hij tegen deze site. De Arbeidsinspectie neemt het verzoek in behandeling, bevestigt een woordvoerster. ,,We gaan de klacht van de bonden nu onderzoeken.”

Dat boa’s niet zullen handhaven tijdens De Nacht Staat Op is volgens Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, niet waar. ,,Er wordt een relletje gemaakt dat er niet is”, zegt Bruls in het radioprogramma Sven op 1. ,,Dat hebben de boa’s niet gezegd. Toen ik vanochtend opstond hadden wij nog geen arbeiderszelfbestuur.”

In het gesprek uit Bruls kritiek op vakbondvoorzitter Gerrits, met de opmerking dat hij helemaal niet over de inzet van boa’s gaat. ,,Maar daar ga ik wel over”, aldus Gerrits. ,,Ik sta voor mijn mensen, en als ik signalen krijg van boa’s dat ze zich zorgen maken om een bepaalde koers die gemeentes gaan varen, dan moet ik daar wat van zeggen.”

Dadendrang

Vakbond BOA ACP en de Nederlandse Boabond zeggen ‘een dringend beroep’ te doen op de arbeidsinspectie om in te grijpen. ‘Normaliter doen boa’s dit werk enkel in samenwerking met de politie. Hierdoor komt de veiligheid van de boa’s ernstig in het geding. Een boa in uniform, die nog steeds niet over de benodigde verdedigingsmiddelen beschikt, mag niet het slachtoffer worden van dadendrang van de burgemeesters’, schrijven de bonden in een gezamenlijke verklaring.

Halve ton boete

Ondernemers die zaterdagnacht hun deuren opengooien, riskeren een boete tot wel 50.000 euro, weet Gerrits. Dit geldt onder andere voor ondernemers in Haarlem, meldt de lokale nieuwssite Haarlem105. ,,Deze bedragen worden in brieven aan ondernemers genoemd”, zegt Gerrits. ,,Voor zover ik nu kan zien gaat er door ons niet gehandhaafd worden op openings- en sluitingstijden. Waar je aan moet denken is dat boa’s in burger bepaalde dingen noteren en vervolgens weer vertrekken. Later kunnen ondernemers dan een bestuurlijke boete krijgen.”

Amsterdamse nachtclubs die meedoen aan de protestactie riskeren een boete van 4500 euro als ze zaterdag de deuren openen, schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan Koninklijke Horeca Nederland. Vrijdag krijgen de individuele clubs eveneens een brief, die dan direct geldt als waarschuwing.

Desondanks zijn de clubs in de hoofdstad van plan de deuren te openen, laten ze in reactie op de dwangsom weten.

Halsema

Halsema schrijft dat ze de frustratie, teleurstelling en noodzaak voor perspectief vanuit de nachtclubs begrijpt. Ze benadrukt echter dat het stadsbestuur zich houdt aan de landelijke coronaregels, ‘zoals we dat telkens hebben gedaan‘. ,,Ik vraag u dringend u nog te voegen naar de regels, ervan uitgaande dat de samenleving binnenkort opengaat”, aldus de burgemeester. ,,Dan kunnen we de Amsterdamse clubs in volle glorie heropenen. Ik reken op u.”

Wie na de waarschuwing van de burgemeester alsnog de deuren opent, kan rekenen op een dwangsom van 4500 euro. Ze meldt dat clubs bij herhaling sluiting riskeren. Het is nog niet bekend of de clubs zich terug zullen trekken naar aanleiding van deze dwangsom. Eelko Anceaux van de Amsterdamse club De Marktkantine laat weten dat de clubs zich op het moment nog aan het beraden zijn over de brief van de gemeente.

Gedoe rond handhaving

Er is de laatste dagen veel te doen over de handhaving tijdens De Nacht Staat Op. De politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB riepen woensdagochtend hun leden op vanaf komende vrijdagnacht tot en met maandagochtend zo passief mogelijk toezicht te houden op het uitgaanspubliek en niet op te treden als horeca-instellingen in strijd met de coronamaatregelen openblijven. De twee grootste boabonden toonden zich solidair met de acties van de politie en gaven aan ook niet te handhaven, ook vanwege de eigen veiligheid.

