Nagelstudio's steeds populairder: 'Liever niet naar een salon die ook de haren of telefoonhoesjes erbij doet’

‘Hoe ga je daar geld mee verdienen?’, kreeg nagelstyliste Kiki van Gelder van haar vader te horen, toen ze haar salon opende. Inmiddels weten mensen wel beter: de branche groeit als kool. In vijf jaar tijd is het aantal nagelstylisten gegroeid met 44 procent.

Kiki van Gelder van Tutti Colori Nail Bar in Rotterdam is niet verbaasd over de enorme groei van haar branche. Ze heeft drie salons en leidt nagelstylisten op. Van Gelder: ,,Tijdens corona zijn er veel mensen in tijdelijke loondienst eruit geknikkerd in andere sectoren. Die dachten: laat ik voor mezelf beginnen in de nagels. Er is absoluut werk in nagels, mits je voldoet. Het merendeel van die 44 procent zullen ZZP’er zijn en daar is dit vak bij uitstek geschikt voor.’’

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de afgelopen vijf jaar het aantal winkels gedaald met zes procent. Het aantal nagelstylisten daarentegen neemt fors toe. In 2018 stonden 7837 nagelstylisten bij de Kamer van Koophandel (KvK) ingeschreven en in 2023 zijn dat er 11.298. Dat is een toename van 44 procent. Het is een landelijke trend.

We geven steeds meer geld uit aan diensten en minder aan producten. Gecorrigeerd voor inflatie gaven we afgelopen februari 7,4 procent meer uit aan diensten en 3,8 procent minder aan voeding, drank en tabak. De groei van uitgaven aan uiterlijke verzorging past in deze trend. Zo blijkt uit cijfers van de KvK dat alleen al het aantal kapperszaken tussen 2017 en 2022 met 17 procent is toegenomen en het aantal schoonheidssalons met 17 procent. Volgens Markdata.nl spannen Browbars, voor wenkbrauwen, de kroon: hun aantal is in diezelfde periode ruim verdubbeld tot 450. Het zijn dus niet alleen de nagelstylisten die van deze trend profiteren.

Ga je nagels doen? Hoe ga je daar geld mee verdienen?

Een eigen zaak beginnen

Van Gelder volgde ooit een opleiding tot nagelstyliste in Breda en opende op haar zesentwintigste haar salon. Het ondernemerschap was voor haar, afkomstig uit een ondernemersgezin, een logische stap. Haar vader had alle vertrouwen in haar, maar zette vraagtekens bij de branche: ,,Ga je nagels doen? Hoe ga je daar geld mee verdienen?’’ Het idee van een carrière in nagelverzorging kwam van een vriendin. Van Gelder: ,,Ze zei: ‘als jij je inschrijft voor de opleiding dan ga ik mee als model’.’’

Volgens Van Gelder is het een laaggeschoold beroep waarin je tegelijkertijd best goed kunt verdienen. Je moet de theorie kennen, maar technisch moet je ook goed zijn en ‘als je bepaalde niveaus niet haalt dan houdt het feestje gewoon op’. ,,Bij ons moet je technisch onderbouwd zijn en alles weten over anatomie en schimmels,’’ aldus Van Gelder. Haar nagelstylisten moeten allround geschoold zijn.

Bijzonder is dat de bekroonde uitblin­kers in ons vakgebied meestal mannen zijn

De nagelstudio kijkt uit op de fontein op het Rotterdamse Hofplein. Bij binnenkomst kom je terecht in een modern ingerichte salonruimte. Van Gelder: ,,Toen ik net begon, waren de meeste nagelsalons ingericht met roze tapijten en rode muren. Ik wilde het anders aanvliegen met een andere kleurstelling. Ik wilde het interieur strakker, moderner en cleaner.’’ Aan de linkerzijde staat de lange ‘nailbar’ waaraan je plaats kunt nemen op de hoge krukken. Op de tafel in het midden liggen brochures.

Volledig scherm 'Ombre' french manicure © Shutterstock / Jam Travels

,,Vroeger hing er een prijslijst aan de muur waar klanten naar werden verwezen bij vragen. Met een brochure zijn klanten niet alleen goed geïnformeerd over prijzen, maar weten ze ook welke service je biedt en met welk merk producten je werkt.’’ Rechts van de salonruimte is een doorgang naar een andere ruimte met massagebanken en werkbureaus waar studenten worden opgeleid.

Online beoordelingen

Van Gelder is in 1998 begonnen met haar onderneming. Met haar 25 jaar ervaring in het vak, weet zij waar haar klanten behoefte aan hebben. ,,Mensen zoeken naar een salon die alleen toegespitst is op handen en voeten en niet iemand die ook de haren erbij doet of telefoonhoesjes ernaast verkoopt. Ook kijken ze naar hoe lang een salon bestaat, want dat zegt ook veel over je ervaring.’’ Volgens haar wordt er absoluut ook naar beoordelingen gekeken op de website. ,,Als je alleen maar vijf sterren reviews hebt dan prikken klanten daar zo doorheen. Als je een keer één ster krijgt dan moet je die ook laten staan, vind ik.’’

Top 3 nageltrends in 2023 Gekleurde gelllak; dunne kleurlak op gelbasis wat tot een aantal weken goed blijft zitten



French manicure; klassiek of met kleur



Nail art; patronen en versieringen op de nagels aanbrengen

Die trend van alles in één willen aanbieden in een nagelsalon is volgens haar uit de Verenigde Staten overgewaaid. Van Gelder: ,,Als je veel dingen er zijdelings bij gaat doen dan gaat dat op de langere termijn niet goed. Consumenten vinden dat bovendien verwarrend. Die verleiding is er bij mij heus ook wel geweest, maar dan denk ik: schoenmaker, houd je bij je leest.’’ Volgens haar moet je je als ondernemer vooral bezighouden met zaken waar je goed in bent en in gelooft.

Géén branchevereniging

De beroepsgroep zoekt volgens haar naar oplossingen om de kwaliteit van het vak te waarborgen. Hierbij wordt ook gekeken naar het beter stroomlijnen van opleidingen. ,,Nagelstylist is nog steeds een vrij beroep en onze branche is kennelijk te klein om een certificering aan te hangen. We zijn zelfs niet verenigd in een branchevereniging.’’

De beroepsgroep bestaat voornamelijk uit vrouwen. ,,Er heeft nog nooit een man bij mij gesolliciteerd. Ook klanten zijn grotendeels vrouwen. Bijzonder is dat de bekroonde uitblinkers in ons vakgebied meestal mannen zijn. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat mannen zich ook thuis volledig op het werk storten. Vrouwen verdelen hun aandacht over werk en zaken die thuis moeten gebeuren. Vrouwen werken ook vaker parttime.’’

Van Gelder heeft 25 werknemers. Haar nagelstylisten ontvangen ongeveer acht à twaalf klanten per dag. Het is volgens haar een leuke baan waarin je veel interactie hebt met klanten, maar het is wel een echt vak. Hiermee verwijst ze naar jonge sollicitanten van begin twintig die het werk leuk lijkt. ,,Het enthousiasme is er, maar als je er drie uur over doet om nagels te lakken, dan is dat niet het werktempo in een professionele salon.”

Volledig scherm Nail art © Getty Images for Vera Wang