NAM: 12 miljard beschikbaar voor Groningen als het moet

Hoewel de NAM steeds minder gas mag oppompen en dit tot lagere inkomsten leidt, is de financiële positie kerngezond en robuust, stelt het bedrijf. Afgelopen jaar zijn er 400 miljoen euro aan de reserves toegevoegd. De NAM heeft nu 1 miljard euro in kas. Daarnaast beschikt de NAM over 1,3 miljard euro die aandeelhouders Shell en ExxonMobil ter beschikking hebben gesteld.



Mede daardoor heeft het bedrijf komende vijf jaar liefst 4,3 miljard euro beschikbaar om eventuele aardbevingsschades te voldoen. En dat is alleen maar het deel van de NAM. De Nederlandse overheid, die negentig procent van de NAM-inkomsten ontvangt, betaalt tweederde van de schades. Bij elkaar is er daarmee zelfs 12 miljard euro beschikbaar voor Groningen.



Zelf heeft de NAM een bedrag van 3 tot 6 miljard euro ingecalculeerd die het komende vijf jaar eventueel moet voldoen.