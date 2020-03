Nederland blijft hamsteren, supermarkten bezig met ‘gigantische operatie’

Ton van Veen, financieel topman van supermarktconcern Jumbo, reed gisteren naar het distributiecentrum in Woerden. Op het terrein lag een vrachtwagenchauffeur in zijn cabine te slapen. ,,Het zegt iets over de huidige situatie, iedereen is keihard bezig om ervoor te zorgen dat de schappen worden aangevuld. Maar het is lastig aangezien de vraag onverminderd hoog blijft. We hebben voldoende producten, maar het is een gigantische operatie om ze van het distributiecentrum naar de winkels te krijgen. We bedrijven al een week lang topsport.’’