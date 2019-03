Nederland: ‘boterzachte’ staatsgaranties KLM en Schiphol moeten steviger

UpdateMinister van Financiën Wopke Hoekstra heeft vanochtend in Parijs gesproken met zijn Franse collega Bruno Le Maire. De ministers kwamen overeen de afspraken die bij de fusie in 2003 zijn gemaakt opnieuw tegen het licht te houden. Ook werd opnieuw gekeken naar de zetelverdeling in het bestuur van het bedrijf.

De twee deden hun best om eendracht uit te stralen. Na afloop maakten ze bekend dat er een werkplan komt om van Air France-KLM ‘de beste maatschappij ter wereld’ te maken. Volgens Hoekstra is dat in het belang van Nederland én Frankrijk. ,,We willen dit samen gaan doen.’’

Beide partijen gaan wel nog rond de tafel zitten om afspraken te maken, die moeten voorkomen dat er weer conflicten ontstaan. Er komt een werkgroep, die geleid wordt door twee ambtenaren, een Franse en een Nederlandse. Zij gaan zich ‘in de geest van partnership’ buigen over zes concrete punten.

Naast de ‘regels van goed gedrag’ en de onderlinge verhoudingen komt daarbij ook de samenstelling van de Raad van Commissarissen van het moederbedrijf aan de orde. De Fransen hebben daarin nu veruit de meerderheid (elf om vijf zetels). Nederland zal daar meer balans in willen hebben, nu het een even groot deel van de aandelen heeft.

Staatsgaranties

Ook komen de afspraken aan bod die in 2003 bij de fusie werden gemaakt. Over die zogenaamde staatsgaranties is altijd veel te doen geweest. Toen KLM en Air France in 2003 fuseerden bedong de overheid een pakket garanties, bedoeld om banen rond Schiphol veilig te stellen en Nederland bereikbaar te houden vanuit de lucht. Ook zou de groei van de ene luchthaven niet ten koste mogen gaan van de andere.

In Nederlandse ogen stelden deze garanties al snel weinig meer voor, ook omdat in 2010 een deel van de garanties werd afgezwakt. Een woordvoerder van Hoekstra zegt dat het de intentie van Nederland is om de garanties weer steviger te maken. ,,We willen dat onze belangen beter gewaarborgd worden.’’

Volledig scherm Minister Wopke Hoekstra van Financiën en zijn Franse ambtgenoot Bruno Le Maire geven een persconferentie. © ANP

Verrassing

Hoekstra was vrijdagmorgen vroeg naar Parijs gekomen om uit te leggen waarom de Nederlandse staat zonder medeweten en tot onaangename verrassing van de Fransen aandelen in de holding heeft gekocht. Aan het gesprek ging een zeer turbulente periode vooraf, waarin Nederland plots een groot belang in Air France-KLM verwierf. Frankrijk toonde zich deze week verrast en verbolgen over de ‘geniepige’ stap van Den Haag om invloed te kopen in de luchtvaartmaatschappij.

Het overleg duurde ruim anderhalf uur op het Franse ministerie van Financiën. Een betrokkene spreekt van ‘een stevig en open gesprek’. ,,De Fransen voelden zich overvallen. Hoekstra heeft gezegd dat hij daar begrip voor heeft, maar dat hij niet anders kon, onder meer vanwege de regels rond beurshandel.”

In het Frans

Vlak voordat de twee bewindslieden voor de camera’s verschenen, zetten de Fransen nog gauw even de Nederlandse vlag naast die van Frankrijk en de EU. Hoekstra deed zijn verhaal opmerkelijk genoeg in het Frans. Hij liet weten dat Nederland volledig achter het Frans-Nederlandse concern staat. Wel benadrukte hij dat de positie van KLM en luchthaven Schiphol veiliggesteld moet worden.

De Franse minister zei dat beide landen zich willen richten op een sterke toekomst voor de luchtvaartgroep. ,,Na het gesprek van vandaag start een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Air France-KLM.’’

De woorden die vanochtend werden uitgesproken laten zich moeilijk rijmen met de geluiden die de afgelopen dagen naar buiten kwamen. Vanuit Franse hoek kwamen toen geluiden dat de eerdere steun voor uitbreiding van Schiphol zou worden teruggetrokken, en dat de herbenoeming van Pieter Elbers opnieuw ter discussie zou worden gesteld.