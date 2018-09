'Nederland moet onderzoek instellen naar arbeidsomstandigheden Ikea'

Uni Global Union stelt dat het van oorsprong Zweedse Ikea in vestigingen in Ierland, Portugal en VS de rechten van werknemers schendt. Het bedrijf zou werknemers ontmoedigen om lid te worden van vakbonden. Die bonden zijn volgens Uni Global Union juist hard nodig om te strijden tegen zaken die bij Ikea op de werkvloer als een probleem worden ervaren: stressvolle werkomstandigheden, onregelmatige en oneerlijke werktijden, het beleid rondom ziekteverlof, seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Volgens Uni, waarvan ook de Nederlandse FNV lid is, negeerde het hoofdkantoor herhaaldelijk signalen van werknemers en vakbonden over 'rechtenschendingen' van het personeel door lokale vestigingen van Ikea. ,,Daarom hebben we de Nederlandse overheid gevraagd om in te stappen en ervoor te zorgen dat we een eind kunnen maken aan deze onacceptabele praktijken", zegt Christy Hoffman van Uni.

Quote De Nederland­se overheid zou zijn autoriteit moeten aanwenden om in te grijpen in deze situatie Mari Martens, FNV

Bemiddeling

De klacht is ingediend bij het Nederlands contactpersoon bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). ,,Bemiddeling door Nederland is nodig om ervoor te zorgen dat het bedrijf zich houdt aan haar zelf beleden principes en aan internationale mensenrechtennormen."

Volgens de bonden zijn landen die lid zijn van de OESO verplicht zich te houden aan de richtlijnen van het verbond van rijke landen. Het recht om een vakbond te vormen is daar onderdeel van, stelt Uni. Mari Martens, hoofd van FNV Handel: ,,De Nederlandse overheid zou zijn autoriteit moeten aanwenden om in te grijpen in deze situatie."

Op de site van de Nederlands contactpersoon bij de OESO is te lezen dat zij in eerste instantie een bemiddelende rol heeft.

Onopvallend

Tegenover persbureau AP stelt Ikea dat het zich strikt houdt aan alle regels betreffende werknemersrechten, 'overal waar we actief zijn'. De Nederlandse overheid heeft nog niet gereageerd op de klacht.

De holding boven Ikea, INGKA Holding B.V., zetelt in een onopvallend kantoorpand vlakbij het station van Leiden. Het Nederlandse belastingklimaat speelt daarbij vermoedelijk een belangrijke rol. De Europese Commissie kondigde in december vorig jaar een onderzoek te starten naar de afspraken tussen Nederland en Ikea. Mogelijk is er sprake van belastingontwijking.