Nederland sluit verdrag met Vietnam om handel te bevorderen

Het verdrag regelt dat de douanes van Nederland en Vietnam automatisch gegevens gaan uitwisselen. Zij kunnen daardoor beter inschatten bij welke goederen fysieke controles nodig zijn, zegt Snel. Met premier Rutte is hij momenteel op handelsmissie in Vietnam, samen met ruim zeventig bedrijven.



De handel met Vietnam is de afgelopen jaren flink toegenomen. De hoeveelheid containers die vanuit Vietnam naar Nederland komen is tussen 2014 en 2018 verzevenvoudigd naar 36.000 per jaar. Omgekeerd groeide het aantal containers richting het Aziatische land in die tijd van 17.000 naar 27.000 per jaar.