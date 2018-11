Nederland verliest slag om Alibaba

Alibaba richt zich op de Waalse stad als Europees logistiek knooppunt, zegt Terry von Bibra, de Europese directeur van Alibaba, in een interview met Het Financieele Dagblad (FD). Een paar maanden geleden leek Nederland nog een goede kans te maken, maar met dit interview is duidelijk: Luik krijgt het distributiecentrum dat 380.000 vierkante meter zal beslaan, omgerekend zo’n 50 voetbalvelden. Hoewel de strijd in het voordeel van België is beslecht, sluit Von Bibra zeker niet uit dat zijn bedrijf op termijn naar Nederland kijkt voor een nieuw centrum.

Topman Jack Ma van Alibaba voerde afgelopen zomer gesprekken in Den Haag onder andere over een vestiging in Nederland. Daarbij zou Ma Nederland hebben genoemd als een ‘extreem belangrijk land met een rijke handelsgeschiedenis’.

In het interview laat Von Bibra weten dat de focus van Alibaba nu ligt op het integreren van het knooppunt Luik met andere logistieke steden als Hongkong, Dubai, Kuala Lumpur en Moskou. Het Europese distributiecentrum moet ervoor zorgen dat pakketjes binnen 72 uur worden bezorgd. ,,Binnen dat proces kijken we stap voor stap of we behoefte hebben aan een tweede of derde distributiecentrum’’, voegt Von Bibra daaraan toe.

De Belgische premier Charles Michel viert de overwinning. ,,Dankzij deze belangrijke investering van een wereldspeler op het vlak van e-commerce zetten we België op de kaart van de veelbelovende en groeiende digitale economie en zorgen we voor extra jobs in de nabije toekomst’’, reageert hij tegenover persbureau Belga. De komst van Alibaba zou België op de middellange termijn meer dan duizend banen kunnen opleveren.

Andere kant op

Hoewel Nederland misgrijpt, kan voor consumenten hoe dan ook de vlag uit, zei directeur Wijnand Jongen van Thuiswinkel.org, de branchevereniging van webwinkels, eerder. De reden: wij kennen Alibaba van het spotgoedkope AliExpress maar het bedrijf heeft veel meer te bieden dan maffe gadgets. Onder de paraplu van het moederbedrijf hangen ‘sterke merken die kwalitatief en aantrekkelijk geprijsde spullen aanbieden’.

Hoogleraar Cor Molenaar heeft een andere visie. Hij gelooft niet dat vanuit de magazijnen in Luik producten van Chinese leveranciers worden verspreid over de Europese markt. Hij vermoedt dat het distributiecentrum is bedoeld om Europese spullen gemakkelijk en snel te verplaatsen naar Azië. De andere kant op dus.