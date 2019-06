Nederland zwemt in het geld

Een groeiend leger critici vraagt zich steeds luider af waarom onze minister van Financiën Wopke Hoekstra net doet of Nederland arm is en wij dus goed op onze centjes moeten passen. In werkelijkheid zwemmen we immers in het geld. Het afgelopen jaar hield het kabinet 11 miljard euro over op de begroting. En ook voor dit jaar stromen de miljarden alweer binnen. Premier Mark Rutte liet zich een paar weken geleden nog ontvallen dat het Nederlandse bedrijfsleven bulkt van het geld. Dat de overheid er zelf ook zeer warmpjes bijzit, vermeldde hij dan weer niet.



En met dat overtollige geld lost het kabinet de staatsschuld af. Best wel vreemd als we bedenken dat de meeste staatsleningen juist geld opleveren voor de overheid. Juist nu geldt het adagium: leen je rijk en spaar je arm. Het kabinetsbeleid van overdreven zuinigheid schaadt de economische groei, zowel op korte als op lange termijn. Als de burgers en bedrijven het geld niet (kunnen) laten rollen, moet de overheid dat doen.