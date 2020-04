Nederlander kan veel geld gaan verdienen met elektrische auto en warmtepomp

Olieprijs negatief in Amerika: dit is hoe het zit

21 april Voor het eerst in de geschiedenis is de olieprijs in de VS negatief. De olieprijs stortte vandaag helemaal in. Olie die morgen geleverd moet worden, kost niets meer. Sterker nog: de koper kreeg 37 dollar toe per vat van 159 liter. Als de olie maar weg is.